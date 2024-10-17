Українська команда створила ролик-відкриття для першого за 6 років шоу Victoria’s Secret.

Над відео працювали режисер Артем Шапіренко та монтажер Микита Берег. Ролик знімали два дні.

У вступному інтро глядачі побачили закадрові моменти підготовки до заходу та динамічні кадри, де таємнича жінка мчить на мотоциклі вулицями Нью-Йорка.

Головною героїнею ролика стала Ліса, учасниця популярного K-pop гурту Blackpink, яка виконала свою сольну пісню Rockstar і відкрила шоу.

Артем Шапіренко та Микита Берег вже мають досвід роботи з відомими артистами. Раніше вони створили кліп на пісню City Of Dreams для Тайла Яве та Кріса Брауна, де використовували 3D-сканування. Їхня продакшн-компанія також працювала над відеопроєктами для таких клієнтів, як Puma, українська співачка Alina Pash, бренд Agnostic і гурт Twenty One Pilots.

Цьогорічне шоу Victoria’s Secret пройшло вперше з 2018 року. На подіум вийшли Джіджі й Белла Хадід, Тайра Бенкс, Барбара Палвін, Адріана Ліма, а також співачки Тайла, Шер і Ліса.

Фото: Evan Agostini/Invision/AP