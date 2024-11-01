Стрічку "Битва за Київ" визнали найкращим документальним фільмом на Портлендському кінофестивалі

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Ірина Маймур
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Документальний фільм “Битва за Київ” отримав нагороду на Портлендському кінофестивалі.

Про це повідомило Посольство США в Україні.

Стрічка британсько-ліванського журналіста Оза Кетерджі здобула перемогу в номінації “Найкращий документальний фільм”.

Фільм був знятий у Києві в перші кілька місяців вторгнення. Він документує боротьбу за українську столицю до остаточного звільнення Київщини 2 квітня 2022 року.

“Ваша робота відображає мужність і стійкість України у її боротьбі, доносячи ці потужні історії до світу. Це заслужена перемога!”, — пишуть у Посольстві США в Україні, вітаючи журналіста із кінонагородою.

Фото: Посольство США в Україні; Oz Katerj

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Опубліковано: 01 листопада 2024
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