Український документальний фільм "Ізоляція" здобув перемогу на фестивалі історичного кіно у Франції

124
Ірина Маймур
share share

Український фільм "Ізоляція" режисера Ігоря Мінаєва став найкращою документальною стрічкою на 34-му Фестивалі історичного кіно в Пессаку (Франція).

Про це йдеться на сайті заходу.

Стрічку відзначило професійне журі за унікальний підхід до висвітлення історичних подій через особисті історії.

Назва фільму походить від заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку, який після розпаду СРСР став центром сучасного мистецтва.

У 2014 році територію заводу захопили проросійські колаборанти, перетворивши її на в’язницю і катівню для українських політв’язнів та активістів.

Світова прем'єра "Ізоляції" відбулася 23 жовтня на Ukraina! Festiwal Filmowy у Польщі. В Україні фільм вперше показали на 53-му Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість".

Проєкт було створено на замовлення "Суспільне Мовлення" компанією Trempel FILMS, переможцем мистецького конкурсу на умовах надання гранту Державного департаменту США.

Фото: “Молодість”/”Ізоляція”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 листопада 2024
share share
Мапу реабілітаційних закладів презентували в Україні: їх вже більше 4 тисяч Мапу реабілітаційних закладів презентували в Україні: їх вже більше 4 тисяч Київрада схвалила передачу ділянки в заповіднику “Стародавній Київ” для будівництва ЖК Київрада схвалила передачу ділянки в заповіднику “Стародавній Київ” для будівництва ЖК Як приготувати стейк із сиру — простий рецепт від Марко Черветті Як приготувати стейк із сиру — простий рецепт від Марко Черветті Українці віддають до 87% зарплатні за оренду однокімнатної квартири: яка ситуація у містах Українці віддають до 87% зарплатні за оренду однокімнатної квартири: яка ситуація у містах
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.