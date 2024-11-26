Український документальний фільм "Ізоляція" здобув перемогу на фестивалі історичного кіно у Франції

Український фільм "Ізоляція" режисера Ігоря Мінаєва став найкращою документальною стрічкою на 34-му Фестивалі історичного кіно в Пессаку (Франція).

Про це йдеться на сайті заходу.

Стрічку відзначило професійне журі за унікальний підхід до висвітлення історичних подій через особисті історії.

Назва фільму походить від заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку, який після розпаду СРСР став центром сучасного мистецтва.

У 2014 році територію заводу захопили проросійські колаборанти, перетворивши її на в’язницю і катівню для українських політв’язнів та активістів.

Світова прем'єра "Ізоляції" відбулася 23 жовтня на Ukraina! Festiwal Filmowy у Польщі. В Україні фільм вперше показали на 53-му Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість".

Проєкт було створено на замовлення "Суспільне Мовлення" компанією Trempel FILMS, переможцем мистецького конкурсу на умовах надання гранту Державного департаменту США.

Фото: “Молодість”/”Ізоляція”