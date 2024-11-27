Українські школярі перемогли на міжнародному конкурсі молодіжного підприємництва у США
Українські школярі перемогли на міжнародному конкурсі молодіжного підприємництва World Youth Entrepreneurship Challenge 2024 у США.
Про це повідомила Мала академія наук України.
Захід відбувався на легендарній Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).
У змаганнях брали участь три команди з бізнес-інкубатора Ukrainian Future Incubator МАН:
- OUTEX (Юлія Ткаченко та Кирило Мартинюк);
- PhAInix (Вадим Добровольський);
- EcoMind (Аріна Хмелюк).
Перемогу здобула команда стартапу OUTEX, вона отримала фінансову винагороду.
Outex — це застосунок для занять спортом і реабілітації, що працює на основі штучного інтелекту.
Фото: МАН
Опубліковано: 27 листопада 2024
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