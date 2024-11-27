Українські школярі перемогли на міжнародному конкурсі молодіжного підприємництва у США

Українські школярі перемогли на міжнародному конкурсі молодіжного підприємництва World Youth Entrepreneurship Challenge 2024 у США.

Про це повідомила Мала академія наук України.

Захід відбувався на легендарній Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).

У змаганнях брали участь три команди з бізнес-інкубатора Ukrainian Future Incubator МАН:

OUTEX (Юлія Ткаченко та Кирило Мартинюк);

PhAInix (Вадим Добровольський);

EcoMind (Аріна Хмелюк).

Перемогу здобула команда стартапу OUTEX, вона отримала фінансову винагороду.

Outex — це застосунок для занять спортом і реабілітації, що працює на основі штучного інтелекту.

Фото: МАН