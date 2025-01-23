У Києві завершує навчання перша жінка-машиністка метро: яка її історія

Катерина Єсипчук, перша дівчина, яка планує стати машиністкою електропоїзда у Київському метро, завершує навчання на спеціалізованих курсах.

Про це йдеться в сюжеті Вікна СТБ для телемарафону Єдині новини.

Курси розпочалися у вересні. До групи зарахували 25 осіб, серед яких було чотири жінки. Однак троє дівчат не змогли завершити навчання: одна не склала іспитів, інша залишила через графік, несумісний із сімейними обов’язками, а ще одна відмовилася через зарплату.

Катерина залишилася єдиною жінкою серед 13 чоловіків, які продовжують навчання. Курси безкоштовні, а студенти отримують стипендію в розмірі 8 тисяч гривень щомісяця.

Навчання включає дві частини: теоретичну та практичну. Лекції проходять п’ять днів на тиждень, по чотири заняття щодня. Під час практики студенти навчаються керувати потягом під наглядом досвідчених інструкторів.

Як зазначають викладачі, професія машиніста метро вимагає високого рівня знань, фізичної підготовки та витримки.

“Машиніст працює один у тунелі, тож йому ніхто не зможе підказати чи допомогти”, – підкреслює один із інструкторів.

Катерина розповідає, що стикається з упередженнями з боку деяких колег, але це її не зупиняє.

«Дехто вважає, що жінкам тут не місце. Але, вибачте, доведеться звільнити місце. Ми можемо керувати поїздом так само, як і чоловіки. Наші руки й ноги працюють не гірше», – каже вона.

Попереду на Катерину чекає практика в депо та перші виїзди на лінію під наглядом наставника.

Фото: кадр із сюжету