"Будильниця" київського метро – що це за професія та чим займається спеціалістка

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Валерія Гуржий
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У київському метро є кімнати відпочинку, де машиністи можуть переночувати між нічною та ранковою змінами. Умови та комфорт відпочинку забезпечує чергова кімнати відпочинку або, як її називають між собою працівники метро, "будильниця".

Про це розповідає КМДА.

Перед приходом машиністів "будильниця" перевіряє, щоб усе було готово: чиста постіль, акуратно застелені ліжка, порядок у кожному куточку. Кімнати мають бути такими, щоб працівник міг одразу розслабитися після напруженого робочого дня.

Постільна білизна має бути не лише свіжою, а й завжди в наявності. Чергова збирає використану білизну, організовує її передачу до пральні й своєчасно замінює на чисту.

Коли машиністи пізно ввечері, після завершення руху поїздів, приходять на відпочинок, чергова реєструє у журналі та фіксує час, коли їх потрібно розбудити. Це не просто формальність – від її точності залежить, чи встигне машиніст розпочати рух поїздів чітко за розкладом.

Також вона слідкує за тим, щоб на кухні завжди було чисто й затишно. Якщо потрібно, вона сама готує напій. Ще "будильниця" вирішує побутові питання: щось відремонтувати, перевірити або просто створити комфортну атмосферу. Все це, щоб машиністи могли спокійно відпочити й повернутися до роботи з новими силами.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 24 січня 2025
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