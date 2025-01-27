5 українських художниць пройшли до фіналу Болонської виставки ілюстраторів

На конкурсі Болонської виставки ілюстраторів у список фіналістів потрапили 5 українських художниць. Усього журі відібрало 324 митці.

Список фіналістів доступний на сайті Болонського ярмарку дитячої книги.

Виставка проходить у межах Ярмарку дитячої книжки у Болоньї (Італія). Це провідний ярмарок дитячих книжок у світі. Цьогоріч він пройде з 31 березня по 3 квітня.

Фіналісти конкурсу отримають пріоритетний доступ на Болонський дитячий книжковий ярмарок та можливість представити своє портфоліо. Крім того, з-поміж фіналістів оберуть одного ілюстратора, який створить візуальну айдентику для Болонського дитячого книжкового ярмарку 2026 року.

5 українських художниць, які увійшли до списку фіналістів:

Оксана Драчковська

Марія Гайдук

Софія Купріянова

Анна Іваненко

Олеся Секереш

Болонська виставка ілюстраторів — це одна з провідних світових подій у галузі дитячого книговидання. Вона проходить з 1967 року. Її мета — демонстрація новітніх трендів у мистецтві ілюстрації через роботи митців зі всього світу.

Фото: Bologna Children’s Book Fair