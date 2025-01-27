5 українських художниць пройшли до фіналу Болонської виставки ілюстраторів
На конкурсі Болонської виставки ілюстраторів у список фіналістів потрапили 5 українських художниць. Усього журі відібрало 324 митці.
Список фіналістів доступний на сайті Болонського ярмарку дитячої книги.
Виставка проходить у межах Ярмарку дитячої книжки у Болоньї (Італія). Це провідний ярмарок дитячих книжок у світі. Цьогоріч він пройде з 31 березня по 3 квітня.
Фіналісти конкурсу отримають пріоритетний доступ на Болонський дитячий книжковий ярмарок та можливість представити своє портфоліо. Крім того, з-поміж фіналістів оберуть одного ілюстратора, який створить візуальну айдентику для Болонського дитячого книжкового ярмарку 2026 року.
5 українських художниць, які увійшли до списку фіналістів:
Оксана Драчковська
Марія Гайдук
Софія Купріянова
Анна Іваненко
Олеся Секереш
Болонська виставка ілюстраторів — це одна з провідних світових подій у галузі дитячого книговидання. Вона проходить з 1967 року. Її мета — демонстрація новітніх трендів у мистецтві ілюстрації через роботи митців зі всього світу.
Фото: Bologna Children’s Book Fair