Українські військові почали сходження на Кіліманджаро: їхній шлях покажуть у документалці

Українські захисники, які отримали бойові поранення та ампутації, вирушили на вершину Кіліманджаро в межах проєкту "Друге дихання".

В експедиції беруть участь п’ятеро українських військових:

Ольга Єгорова ("Птахи Мадяра");

Владислав Шатілов (Державна прикордонна служба України);

Михайло Матвіїв (Окремий загін спеціального призначення "Омега");

Роман Колесник (Третя окрема штурмова бригада);

Олександр Міхов (Окремий загін спеціального призначення "Омега").

Разом із військовими у команді працюють професійні гіди, лікарі та туристичні гіди.

Учасники команди вже подолали перший відрізок маршруту, піднявшись із 1800 до 2700 метрів над рівнем моря.

До експедиції вони готувалися протягом чотирьох місяців. Тренування включали біг, велопробіжки та підкорення українських гір. Один з учасників, Роман Колесник, у грудні 2024 року піднявся на Говерлу, щоб перевірити свої сили перед Кіліманджаро.

За сходженням спостерігає знімальна група, яка готує повнометражний документальний фільм "Друге дихання". Його вихід запланований на осінь 2025 року. Ведучим та співпродюсером проєкту став Олександр Педан, режисеркою — Маша Кондакова, а оператором — Сергій Михальчук, який працював над фільмом "Довбуш" і нині є чинним військовослужбовцем.