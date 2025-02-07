Львівські айтівці створили месенджер, що не залежить від швидкого інтернету і працює під час відключень світла

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Ірина Маймур
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Четверо айтівців зі Львова розробили месенджер Bridge, що працює під час відключень світла та зі слабким інтернетом.

Про це пише dev.ua.

Проєкт виник влітку 2024 року під час масштабних відключень світла, коли зв’язок ускладнювався через поганий інтернет.

Для з’єднання з сервером у месенджері використовують WebSocket. Оптимальна робота при поганому інтернеті забезпечується ефективним стисненням даних і раціональним використанням трафіку. У майбутньому команда планує впровадити власний протокол на базі TCP.

Месенджер має зручний інтерфейс, адаптований для українських користувачів, і розширені функції для комунікації та бізнесу. Серед ключових можливостей — наскрізне шифрування, тимчасові акаунти без персональних даних, автоматизація процесів для компаній і "панічна кнопка" для миттєвого видалення даних.

Bridge розробляє команда, що раніше працювала разом над іншими IT-проєктами. Вона складається з чотирьох айтівців: Івана Яреми (CO-CEO), Володимира Гриніва (CTO/Backend Developer), Ігоря Хархолюка (CIO/Frontend Developer) і Володимира Шподарунка (CO-CEO/Designer). За словами Івана Яреми, команда поєднує роботу в IT-аутсорсингу з розвитком месенджера, сподіваючись у майбутньому зосередитися лише на цьому проєкті.

Розробку фінансують власним коштом, інвестиції у проєкт уже перевищили $85 000.

Перша версія Bridge вийшла 29 жовтня 2024 року, і наразі триває бета-тестування, в якому взяли участь понад 5000 користувачів. Повноцінний реліз запланований на другий квартал 2025 року. Долучитися до тестування можна через сайт bridgemsg.com, завантаживши застосунок для Android або iOS.

Монетизація проєкту включатиме преміум-підписки, бізнес-інструменти та рекламну платформу. У найближчих планах розробників — додавання голосових і відеодзвінків, каналів, груп, розширених функцій безпеки та інструментів для бізнесу.

Команда також шукає інвесторів для подальшого розвитку проєкту.

Фото: dev.ua

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Опубліковано: 07 лютого 2025
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