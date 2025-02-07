Керамістка з Києва виготовляє інклюзивні тарілки для людей з інвалідністю

Керамістка з Києва Вікторія Белявська створює унікальні інклюзивні тарілки зі штифтами.

Про це йдеться в сюжеті NV.

Дівчина випадково на подібні тарілки на маркетплейсі, і вони її зачепили. Зрештою почала виготовляти ї сама.

Такий посуд допомагає людям з ампутаціями, церебральним паралічем, інсультами та іншими обмеженнями в руховій системі зручніше користуватися столовими приборами.

За словами майстрині, цей посуд також купують для літніх людей і тих, хто має проблеми із зором. Наразі функціональність тарілок ще тестується.

Через війну попит на такі вироби значно зріс. Для ветеранів Белявська виготовляє тарілки безплатно та без черги. Окрім того, вже 15 закладів харчування замовили цей посуд для своїх гостей.

Фото: Вікторія Белявська