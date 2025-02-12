Фермер із Вінниччини перетворює відходи яблук на екостаканчики

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Ірина Маймур
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Фермер із Вінниччини Олег Левченко знайшов спосіб безвідходної переробки яблук.

Про це йдеться в сюжеті #ШоТам, повідомляє Kurkul.cоm.

Кооператив фермера використовує весь фрукт – від кісточок до хвостиків, а головною інновацією став їстівний екостаканчик, який можна не лише використати, але й з’їсти.

У 2017 році Левченко заснував ферму “Витвірня”, що спеціалізується на вирощуванні яблук. Через низькі закупівельні ціни та проблеми зі зберіганням він вирішив перейти до переробки. Так з’явився кооператив із власним виробництвом, яке працює за принципом “нуль відходів”.

Завдяки грантовій програмі “Курс на Незалежність” команда змогла придбати спеціальне обладнання для просіювання кісточок – їх використовують у біодобавках, а інші частини яблук йдуть на виробництво нової продукції.

Фермери вже запатентували корисну модель – стаканчик, виготовлений із яблук. Він є екологічною альтернативою паперовому та пластиковому посуду. Після використання його можна з’їсти або, наприклад, зробити з нього кисіль.

Розробкою зацікавилися закордонні компанії, але команда поки що працює над удосконаленням технології виробництва.

Фото: Getty Images; скриншот відео

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Опубліковано: 12 лютого 2025
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