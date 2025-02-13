У Запоріжжі з'явилася ветеранська кав’ярня liberty – її відкрив звільнений з полону нацгвардієць

Звільнений з полону нацгвардієць Іван Бабушкін відкрив кав’ярню liberty в Запоріжжі.

Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Заклад розташований на проспекті Соборному, неподалік зупинки “Проспект Металургів”.

До війни Іван працював у сфері IT, а у 2019 році пішов на службу до Національної гвардії України. Повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі. Хлопець брав участь у захисті міста, потім – майже дворічний полон. 31 січня 2024 року під час чергового обміну Івана звільнили.

Повернувшись додому, разом із дружиною Анною він вирішив розпочати власну справу.

“Ми з дружиною самостійно зробили ремонт, щоб створити комфортний простір для відвідувачів різного віку. Але найголовніше – у нас дійсно смачна кава і великий вибір десертів. Найближчим часом плануємо додати до меню сніданки. А для ветеранів є спеціальні знижки”, – розповідає Іван Бабушкін.

Для Івана цей заклад – не лише бізнес, а й спосіб адаптації до цивільного життя. Він хоче, щоб кав’ярня стала місцем зустрічей для ветеранів, побратимів та всіх охочих, хто цінує гарну каву та затишну атмосферу.

“Як би пафосно це не звучало, але, відкриваючи кав’ярню, я сплачую податки та зміцнюю економіку міста. А ще – мені подобається те, що я роблю. За перший тиждень роботи відчув величезну підтримку від рідних, друзів, побратимів і просто відвідувачів. Їхні відгуки надихають та змушують працювати ще краще”, – додає власник.

Кав’ярня має два зали: невеликий верхній та просторий нижній, який під час повітряних тривог можна використовувати як укриття, адже він розташований у підвальному приміщенні.

Фото: Запорізька ОДА