Фермер із Миколаївщини створив “розумну” теплицю, що сама керує поливом і обігрівом

Фермер Максим Нетудихата із Миколаївщини створив автоматизовану теплицю, яка самостійно контролює полив, освітлення та обігрів.

Про це повідомили у ВГО “Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу”.

В основі проєкту – система AquaSmart, що використовує IoT-сенсори, штучний інтелект і машинне навчання.

Розроблення “розумної” теплиці почалася минулого року, коли фермер втратив частину врожаю через несвоєчасний полив. Втілити ідею допоміг конкурс інновацій BlueInnovationChallenge, організований BOOST за підтримки ПРООН, ЄС та уряду Данії.

Проєкт отримав грант у $10 тис., а сам фермер інвестував 500 тис. грн у новий тепличний комплекс розміром 10×80 м.

"Без цього конкурсу я б, мабуть, ще довго розмірковував. Але коли дізнався про можливість реалізації, зрозумів, що настав час діяти", — розповів Нетудихата.

Система AquaSmart контролює вологість ґрунту, температуру повітря та рівень освітлення. Всі процеси можна регулювати через мобільний додаток.

"Тепер я можу керувати всім зі смартфона. Навіть якщо я далеко, теплиця працює бездоганно. При сильному вітрі вона навіть сама закривається", — пояснив фермер.

Автоматизація дозволяє зменшити споживання води на 50% та збільшити врожайність на 15%.

Зараз у “розумній” теплиці росте перший експериментальний урожай редису. У традиційних теплицях фермер вирощує капусту, огірки, помідори та баклажани.

У майбутньому він планує масово впроваджувати технологію на великих фермерських господарствах і адаптувати її для невеликих приватних теплиць.