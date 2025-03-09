Іздрик та Санін: хто став переможцями Шевченківської премії 2025 року – повний список
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав переможців 2025 року.
Премію присудили:
- Вовкуну Василю Володимировичу – режисеру-постановнику за оперу "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театралізовану кантату "Псальми війни!" Львівської Національної опери;
- Іздрику Юрію Романовичу – поету за книгу поезій "Колекція";
- Кадировій Жанні Ельфатівні – художниці за персональну виставку "Траєкторія польотів";
- Казаріну Павлу Володимировичу – журналісту за проєкт "Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні "Українська правда";
- Карпець-Єрмолаєвій Валентині Іванівні, Пікушу Андрію Андрійовичу, Пікуш Марії Іванівні, Рибак Наталії Михайлівні – майстрам петриківського розпису за мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності";
- Півненко Богдані Іванівні – скрипальці за концертні програми 2019-2024 років;
- Саніну Олександру Геннадійовичу – режисеру, автору сценарію, Михальчуку Сергію Євгеновичу– оператору, Загайкевич Аллі Леонідівні –композиторці за повнометражний ігровий фільм "Довбуш";
- Шимку Олександру Артуровичу – композитору за сакральну містерію "Вирій" для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.
Розмір премії складає 484 480 гривень у кожній номінації.
Опубліковано: 09 березня 2025