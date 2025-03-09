Іздрик та Санін: хто став переможцями Шевченківської премії 2025 року – повний список

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Валерія Гуржий
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Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав переможців 2025 року.

Премію присудили:

  • Вовкуну Василю Володимировичу – режисеру-постановнику за оперу "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театралізовану кантату "Псальми війни!" Львівської Національної опери;
  • Іздрику Юрію Романовичу – поету за книгу поезій "Колекція";
  • Кадировій Жанні Ельфатівні – художниці за персональну виставку "Траєкторія польотів";
  • Казаріну Павлу Володимировичу – журналісту за проєкт "Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні "Українська правда";
  • Карпець-Єрмолаєвій Валентині Іванівні, Пікушу Андрію Андрійовичу, Пікуш Марії Іванівні, Рибак Наталії Михайлівні – майстрам петриківського розпису за мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності";
  • Півненко Богдані Іванівні – скрипальці за концертні програми 2019-2024 років;
  • Саніну Олександру Геннадійовичу – режисеру, автору сценарію, Михальчуку Сергію Євгеновичу– оператору, Загайкевич Аллі Леонідівні –композиторці за повнометражний ігровий фільм "Довбуш";
  • Шимку Олександру Артуровичу – композитору за сакральну містерію "Вирій" для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

Розмір премії складає 484 480 гривень у кожній номінації.

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Опубліковано: 09 березня 2025
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