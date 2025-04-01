Українці запустили в Польщі книжкову онлайн-барахолку: уже продали 6000 книг

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Ірина Маймур
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У Польщі українське подружжя Льоша Осиновський та Іра Полянська запустили книжкову барахолку BookFlea.

Про це пише dev.uа.

За рік роботи через платформу продали майже 6 000 книг.

Все почалося з простої ідеї — створити додаток, який би радив, що читати. Але після короткого опитування в LinkedIn з’ясувалося: найгостріша потреба — дати прочитаним книгам друге життя. І вже за тиждень створили Instagram-спільноту, де запропонували людям продавати й купувати книги. За перші сім днів приєдналося понад 1000 підписників.

У серпні минулого року запустили повноцінну онлайн-платформу. BookFlea працює за принципом книжкової барахолки: користувачі можуть розміщувати свої оголошення та купувати книги за доступною ціною. На сайті є фільтри за автором, мовою, назвою та навіть містом — щоб зменшити витрати на доставку.

Проєкт розвивали лише вдвох. За рік Іра й Льоша вклали в нього $25 000 і зібрали спільноту з понад 19 000 підписників у трьох Instagram-акаунтах. За цей час на платформі було опубліковано майже 8000 оголошень загальною вартістю понад $81 000.

У лютому 2024 Льоша звільнився з Reface, щоб повністю сфокусуватися на BookFlea. Сьогодні команда розширюється: шукають розробника, захопленого літературою, готуються масштабувати платформу в Польщі та вийти на український ринок.

Фото: dev.uа; скриншот з сайту

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Опубліковано: 01 квітня 2025
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