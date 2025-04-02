Українські школярі створили ШI-інструмент, що виявляє дискримінацію у соцмережах

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Ірина Маймур
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Команда школярів з “Ліцею нових технологій навчання” у Кропивницькому розробила ШI-рішення, яке виявляє дискримінаційні висловлювання у соцмережах — за два дні.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Їхній проєкт переміг на національному відборі міжнародного техакатону Teens in AI.

Інструмент аналізує тексти на наявність дезінформації, гендерних стереотипів, проявів булінгу. А ще — пропонує альтернативні, гендерно нейтральні варіанти коментарів, аби зменшити рівень токсичності в інтернеті.

Команда-переможець має назву HARBOUR SEALS. Тепер вони представлять Україну на міжнародному етапі хакатону, який проходить у 97 країнах світу.

Участь у Teens in AI дає українським школярам змогу не тільки проявити себе, а й долучитися до світової AI-спільноти. Цього року на хакатон подали понад 250 заявок від учнів віком 12–18 років. Учасники демонструють вміння програмувати, пітчити свої проєкти англійською і креативно працювати з технологіями.

Минулого року український проєкт ConnectAbility став переможцем міжнародного етапу. Є шанси, що й цьогорічна команда HARBOUR SEALS повторить цей успіх.

Фото: Giulia Squillace / Unsplash

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Опубліковано: 02 квітня 2025
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