Українські школярі створили ШI-інструмент, що виявляє дискримінацію у соцмережах

Команда школярів з “Ліцею нових технологій навчання” у Кропивницькому розробила ШI-рішення, яке виявляє дискримінаційні висловлювання у соцмережах — за два дні.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Їхній проєкт переміг на національному відборі міжнародного техакатону Teens in AI.

Інструмент аналізує тексти на наявність дезінформації, гендерних стереотипів, проявів булінгу. А ще — пропонує альтернативні, гендерно нейтральні варіанти коментарів, аби зменшити рівень токсичності в інтернеті.

Команда-переможець має назву HARBOUR SEALS. Тепер вони представлять Україну на міжнародному етапі хакатону, який проходить у 97 країнах світу.

Участь у Teens in AI дає українським школярам змогу не тільки проявити себе, а й долучитися до світової AI-спільноти. Цього року на хакатон подали понад 250 заявок від учнів віком 12–18 років. Учасники демонструють вміння програмувати, пітчити свої проєкти англійською і креативно працювати з технологіями.

Минулого року український проєкт ConnectAbility став переможцем міжнародного етапу. Є шанси, що й цьогорічна команда HARBOUR SEALS повторить цей успіх.