"Океан Ельзи" та Monatik: повний список переможців музичної премії YUNA 2025
У Києві відзначили переможців Національної музичної премії YUNA 2025. Абсолютними фаворитами цього року стали "Океан Ельзи" та Monatik, які перемогли у трьох номінаціях.
Повний список переможців YUNA 2025:
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найкращий альбом — "Океан Ельзи" – "Той день";
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найкращий виконавець — Артем Пивоваров;
- найкращий дует або колаборація — alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria";
- найкраща виконавиця — Kola;
- найкращий відеокліп — Monatik – "А що?";
- найкращий попгурт — Adam;
- відкриття року — Domiy;
- найкращий рок-гурт — "Океан Ельзи";
- найкраща пісня — alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria";
- найкращий хіп-хоп хіт — Parfeniuk – "Врубай"
- найкраще концертне шоу — "Океан Ельзи", серія концертів "Той день";
- найкраща пісня до фільму — Monatik – "Старі фотографії";
- найкращий менеджмент артиста — Monatik Corporation;
- "За внесок у музичну культуру України" — "Скай".
Опубліковано: 24 квітня 2025
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