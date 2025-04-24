"Океан Ельзи" та Monatik: повний список переможців музичної премії YUNA 2025

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Валерія Гуржий
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У Києві відзначили переможців Національної музичної премії YUNA 2025. Абсолютними фаворитами цього року стали "Океан Ельзи" та Monatik, які перемогли у трьох номінаціях.

Повний список переможців YUNA 2025:

  • найкращий альбом — "Океан Ельзи" – "Той день";

  • найкращий виконавець — Артем Пивоваров;

  • найкращий дует або колаборація — alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria";
  • найкраща виконавиця — Kola;
  • найкращий відеокліп — Monatik – "А що?";
  • найкращий попгурт — Adam;
  • відкриття року — Domiy;
  • найкращий рок-гурт — "Океан Ельзи";
  • найкраща пісня — alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria";
  • найкращий хіп-хоп хіт — Parfeniuk – "Врубай"
  • найкраще концертне шоу — "Океан Ельзи", серія концертів "Той день";
  • найкраща пісня до фільму — Monatik – "Старі фотографії";
  • найкращий менеджмент артиста — Monatik Corporation;
  • "За внесок у музичну культуру України" — "Скай".
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Опубліковано: 24 квітня 2025
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