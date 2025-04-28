Український фотограф зробив світлину Місяця у Києві: фото потрапило до New York Mirror

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Валерія Гуржий
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До New York Mirror потрапила світлина українського фотографа Ільдара Ібатулліна з Києва, який зняв Місяць під час повітряної тривоги.

Про це пише "Віледж".

Того вечора небо було надзвичайно чистим, а фаза Місяця — ідеальною для зйомки. Знімок потрапив до New York Mirror — редакція сама знайшла його й запропонувала публікацію.

Ільдар вважає, що такі фото захоплюють людей не лише красою, а й масштабом. Вони дозволяють побачити супутник під іншим, майже науковим кутом: з абераціями атмосфери при спостереженні через оптичне обладнання та різними мінералами на поверхні.

"Астрофотографія для мене — спосіб медитації. Мої знімки означають свободу", – каже фотограф.

Фото: Ільдар Ібатуллін

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Опубліковано: 28 квітня 2025
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