Український фотограф зробив світлину Місяця у Києві: фото потрапило до New York Mirror
До New York Mirror потрапила світлина українського фотографа Ільдара Ібатулліна з Києва, який зняв Місяць під час повітряної тривоги.
Про це пише "Віледж".
Того вечора небо було надзвичайно чистим, а фаза Місяця — ідеальною для зйомки. Знімок потрапив до New York Mirror — редакція сама знайшла його й запропонувала публікацію.
Ільдар вважає, що такі фото захоплюють людей не лише красою, а й масштабом. Вони дозволяють побачити супутник під іншим, майже науковим кутом: з абераціями атмосфери при спостереженні через оптичне обладнання та різними мінералами на поверхні.
"Астрофотографія для мене — спосіб медитації. Мої знімки означають свободу", – каже фотограф.
Фото: Ільдар Ібатуллін
Опубліковано: 28 квітня 2025
Як перевірити дані про підприємця? Бази даних 2025 Відпочити тілом і душею: SPA комплекси, лазні та чани у Києві і передмісті Кинуті на дорозі самокати створюють небезпеку для незрячих людей: Bolt закликали унормувати паркування У Чернігові почали консервувати найстарішу у місті мозаїку: що відбувається