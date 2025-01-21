Українка Олена Гром стала фотографкою року за версією Los Angeles Photo Curator

Українка Олена Гром стала фотографкою року за версією організації Los Angeles Photo Curator.

Про це повідомляється на сайті L. A. Photo Curator.

Нагороду фотографка отримала за світлину під назвою “Олена” з серії “Вкрадена весна”.

Організатори L. A. Photo Curator зазначили, що фотографія української мисткині створює “вражаючий контраст” між об'єктом і сценами, зображеними на задньому плані.

“Зіставлення зруйнованого будинку припускає історію втрати, можливо, через війну або стихійне лихо, запрошуючи глядача замислитися над питанням, чи жила там колись людина на передньому плані. Спокійний, ідилічний пейзаж на другій фоновій фотографії викликає спогади про час до руйнування, можливо, натякаючи на більш мирну епоху. Разом ці елементи розповідають історію стійкості, пропонуючи пронизливі роздуми про те, як окремі люди або спільноти витримують, попри суворі обставини”, — йдеться у повідомленні.

У серії подібних світлин Олена Гром зобразила жінок, які стали жертвами російської агресії.

“Героїні моїх фотографій — жінки, які стали жертвами російської агресії. Кожна фотографія — це особиста трагедія та водночас життєствердна історія людини, яка вижила, надія на те, що Україна підніметься з руїн”, — розповіла Гром.

Олена Гром народилася в Донецьку. У квітні 2014 року вона була змушена покинути місто через російську агресію на Донбасі. З 2017 року фотографка мешкає в Бучі Київської області. З початком повномасштабного вторгнення Олена була змушена разом з родиною знову покинути свій дім. Але вже після звільнення Київської області вона повернулася до Бучі.

Раніше ми писали, що у квітні 2024 року українська фотографка Олена Гром отримала престижну міжнародну фотопремію Fine Art Photography Awards.

Тоді Олена Гром отримала перемогу одразу в двох категоріях “Професійний фотограф року” і перше місце в категорії “Професійний портрет”.

Фото: L. A. Photo Curator