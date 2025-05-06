Як фотограф з Японії знімає харківських підлітків, які лишаються у місті, попри війну

110
Сергій Гулюк
share share

Фотограф Хіронорі Кодама приїхав в Україну з Токіо, щоб висвітлювати життя людей під час війни. Завдяки Кодамі у японських ЗМІ вийшло кілька матеріалів про українців, які продовжують жити і працювати під обстрілами.

Фотограф провів багато часу у Харкові, знімаючи місцеву молодь. На його знімках – харківські скейтбордисти, що продовжують кататися у коротких проміжках між повітряними тривогами та вибухами.

Ми поговорили з Хіронорі Кодамою про його проєкт і враження від побаченого в Україні.

Про приїзд в Україну

Хіронорі Кодама

Хіронорі Кодама – незалежний фотограф з Токіо. Він починав свою кар'єру, як режисер та репортажний відеооператор для японських телеканалів. Створював документальні фільми та новинні сюжети.

У Токіо японець також має власну крамничку з ремонту плівкових камер і називає себе звичайним ремеслеником – працює для своїх клієнтів, аби заробити гроші на подорожі.

У 2019 році Кодама впродовж 10 місяців знімав протести в Гонконгу, після чого видав дві фотокниги про ці події. Згодом він відійшов від новинної журналістики, щоб шукати більш глибокі, людські історії. А на початку повномасштабного вторгнення приїхав в Україну:

“Коли я дізнався, що почалася війна, одразу ж забронював квиток до України, - розповідає Хіронорі, - головною причиною мого рішення була можливість попрацювати фотографом-фрілансером. Тоді, у лютому 2022-го, у світі ще панувала пандемія ковіду, і для дальніх поїздок це було певною проблемою”.

Фотограф додає, що завжди не любив засиджуватися на одному місці, адже “тривале перебування у одному місті несе певні ризики, зокрема втрату робочого інтересу і творчого вогника”.

Географія його подорожей фіксується паралельно з роботами, які він виставляює у соцмережі: Гонконг, Мексика, Сербія, Палестина. І дуже багато України.

Тепер він висвітлює війну в Україні – у пресі, на виставках та соцмережах. Об’їхав майже всю країну: Херсон, Запоріжжя, Краматорськ, Дніпро, Одеса, Чернівці, Львів, інші міста.

Як почав знімати скейтбордистів у Харкові

Хіронорі Кодама. Фото: @mayusakazaki

Під час однієї зі своїх поїздок до Львова та Чернівців, Хінорі Кодама зустрів молодих людей, які перебували там в евакуації з небезпечних регіонів:

“Я звернув увагу, що серед інших речей, які вони мали з собою, були скейтборди. Вони несли їх в руках, певно, направлялися у скейтпарки.

Тоді прийшла думка і свого роду образ: ці юнаки втекли від страшної небезпеки, приїхали у незнайомі міста і почали шукати друзів.

Ці місця стали свого роду прихистком для цієї молоді”.

ХАТОБ у Харкові, культове місце для скейтбордистів

Під час одного з візитів японця до Харкова стався переломний момент, що вплинув на подальшу діяльність Кодами, й можливо – на спосіб його життя:

“Я йшов абсолютно порожнім проспектом. Це був час, коли через постійні обстріли люди не виходили з метро й просто жили там. Раптом гучний шум десь позаду змусив мене обернутися. На мій подив, це був самотній скейтер, який у цій тривожній і похмурій тиші просто ковзав вулицею. На деякий час здалося, що мені це мариться. Цей образ надовго застряг у моїй свідомості”.

Так японець почав занурюватися у тусовку харківських скейтбордерів. Він дізнався про “ХАТОБ-скейтбординг” – широкий простір у центрі Харкова, провідне місце тусовки молодих людей, що катаються на дошках. Попри постійні повітряні тривоги та обстріли:

“Я випадково підійшов до них на вулиці і потроху намагався побудувати довіру, і так сталося, що зблизився з цими людьми, - розповідає Хіро, -

Аби краще розуміти цих юнаків я став на дошку і з їхньою допомогою почав кататися.

Це захоплюючий процес: ніби таке просте знаряддя – дошка і чотири колеса, але ця простота має свою силу. Підлітки, яких я фотографую, катаються вже багато років, вони часто повторюють, що найголовніше – продовжувати це робити та не зупинятися. Але що мене захоплює більше ніж скейтборди, – їхня спільнота. У них своя мова, звички, відчуття часу, і власний спосіб бачити та відчувати місто”.

Про життя під вибухами у Харкові

З цього моменту японець став незмінною частиною харківської “дошкової” спільноти. У закритому “хатобівському” чаті вони обговорюють буденні речі, діляться враженнями. Серед іншого відбувається традиційна перекличка, хто як почувається після серії чергових вибухів.

На вибухи Хіро реагує своєрідно: за час перебування у гарячій українській точці він трохи навчився на звук визначати орієнтовні місця прильоту, щоб по свіжих слідах одним з перших вирушити туди і фіксувати наслідки.

“З самого початку я відчував страх, - ділиться враженнями він, - але, як і усі місцеві, що постійно чують вибухи день за днем, поступово до цього вже почав звикати.

Помітив особливість: звуки Шахедів, які пролітають над головою, для мого сприйняття більш жахливі, ніж звуки ракет.

Бувало ночами я рахував секунди між спалахами у небі та звуком вибуху, аби оцінити відстань де це сталося. Це впливало на моє рішення, чи вирушати знімати це місце наступного дня”.

Іноді свої враження від неспокійних ночей фотограф фіксує у формі своєрідного щоденника. Записи викладає у соцмережах, вербально ілюструючи те чи інше фото:

“Того ранку я був у своїй кімнаті і ремонтував камеру, коли стався перший вибух і скло здригнулося. Я почув, як десь злітає у повітря велика стая птахів, а потім хором завили автомобільні сигналізації. Кажуть, що ракета, яку запускають з прикордонного російського міста, може дістатися Харкова за якихось 45 секунд. Сорок п’ять секунд тому я сидів у цьому кріслі, регулюючи пружину всередині камери”.

“Відчуття спільності відіграє неабияку роль у тому, як люди справляються”

Фотограф часто підкреслює, що його фотографії – не так робота, скільки прояв особистого інтересу.

“Я фотографую не лише скейтбордистів, а й інших молодих людей, - наголошує Хіронорі, - особисто мене приваблюють такі теми, як невизначеність, конфлікти, розчарування, гнів, моменти зльотів та самовпевненості, які відбуваються у період дорослішання – з дитинства до юності”.

Те, що ми бачимо на роботах Кодами, вміщується у досить ємну і знакову фразу Smells like teen spirit, колись зафіксовану лідером американської групи Nirvana Куртом Кобейном – “пахне підлітковим духом”. Для когось її зміст, озвучений у 1990-х, досі залишається загадкою, та от поглянувши на ці фото, все ніби стає на свої місця.

Час та місце таки видають себе на іншому фото Кодами: вздовж однієї з харківських вулиць вишикувались протитанкові “їжаки”, і один з них, як бар’єр, долає юний скейтбордист. Це чи не найкраща фотофіксація того, що відбувається у прифронтовому місті.

“Коли у житті виникають перешкоди – просто перестрибуйте їх”, - коментує це фото автор, і пояснює, що вперше ці “їжаки” застосовували на початку Другої світової війни у Чехословаччині, а зараз вони встановлені майже у всій Україні.

“На жаль, багато молодих людей змушені були залишити Україну, - розмірковує Кодама, - такою є реальність, і я вважаю, що це вірне рішення, яке прийняте заради того щоб вижити і отримати кращу освіту. Але є й ті, хто не має змоги поїхати через складні обставини, й ті, хто прийняв рішення залишитися просто тому, що любить своє місто. Я спілкувався з різними людьми, аби краще зрозуміти їхній психічний стан, але поки не маю якихось чітких та зрозумілих висновків. Тим не менш, вважаю, що потужне відчуття спільності грає неабияку роль у тому, як вони справляються”.

Про плани

Чи вразила японця Україна? Хіронорі Кодама каже, що з самого початку перебування тут відчував подив та… свіжість:

“Наприклад, я був здивований, дізнавшись, що російська мова все ще широко розповсюджена у східних регіонах країни, що багато людей все ще живуть у квартирах типу “Брєжнєвка” чи “Хрущовка” і що у місті зустрічаються старі автомобілі “Лада”. Мене дуже вразили ці речі.

Після свого шостого візиту до України, де серед іншого Кодама проводив artist-talk у Львові, він повернеться у Японію. Або відправиться у нову подорож.

Якою буде доля фотопроєкту з українськими скейтбордистами ще невідомо. Деякі світлини Кодами вже надруковані у міжнародних виданнях. Але фотограф обов’язково повернеться у вже рідний для нього простір біля ХАТОБу:

“Це безперервний процес: у моїй голові постійно виникають якісь питання та сумніви, і я намагаюся відповісти на них своїми діями, - зізнається він, - коли-небудь я сподіваюсь представити свою роботу у вигляді книги, або колекції фото. Чесно кажучи, поки не знаю”.

Фото: надані Хіронорі Кодамою

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 травня 2025
фото Фотограф Харків
share share
Будівлю колишньої Лук’янівської поліцейської дільниці 1902 року почали зашивати мінеральною ватою Будівлю колишньої Лук’янівської поліцейської дільниці 1902 року почали зашивати мінеральною ватою "Пʼяна Вишня" відкриває перший заклад у Франції "Пʼяна Вишня" відкриває перший заклад у Франції The Ukrainians Publishing випустив книгу про місця в Україні, які знищила росія The Ukrainians Publishing випустив книгу про місця в Україні, які знищила росія У Протасовому Яру зведуть новий ЖК: що буде з історичним будинком поряд У Протасовому Яру зведуть новий ЖК: що буде з історичним будинком поряд
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.