Проєкт українського художника Нікіти Кадана “Київська Сирена” представили на ярмарку мистецтва Frieze New York

Проєкт “Київська Сирена” художника Нікіти Кадана представили на престижному ярмарку мистецтва Frieze New York.

Це перша участь українського митця і галереї Voloshyn Gallery у провідній міжнародній події сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

“Київська Сирена” — це серія вугільних малюнків і скульптур, створених під час повномасштабної війни. До експозиції увійшли уламки, двері, парканні конструкції, зібрані в зоні бойових дій.

Проєкт Нікіти Кадана представлений у секції Focus, присвяченій молодим галереям і новим мистецьким голосам.

“Образ Сирени, істоти з грецької та римської міфології, з'являється на фресках, кам'яних скульптурах, а також на похоронних пам'ятниках. Він слугує постійним нагадуванням про втрату, оскільки українське узбережжя Чорного моря, де колись розташовувались давньогрецькі колонії (VII–V до н. е.), а також, південні українські міста, де багато музеїв раніше зберігали грецькі артефакти, зараз значною мірою окуповані Росією. Пограбування та знищення цих музеїв стали яскравим символом культурного стирання та привласнення”, — пояснюють у Voloshyn Gallery.

Frieze New York — це провідний міжнародний ярмарок сучасного мистецтва, який щороку проводиться в Нью-Йорку з 2012 року. Цьогоріч ярмарок проходить у просторі The Shed і триватиме до 11 травня.

Фото: Voloshyn Gallery