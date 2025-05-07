Проєкт українського художника Нікіти Кадана “Київська Сирена” представили на ярмарку мистецтва Frieze New York

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Ірина Маймур
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Проєкт “Київська Сирена” художника Нікіти Кадана представили на престижному ярмарку мистецтва Frieze New York.

Це перша участь українського митця і галереї Voloshyn Gallery у провідній міжнародній події сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

“Київська Сирена” — це серія вугільних малюнків і скульптур, створених під час повномасштабної війни. До експозиції увійшли уламки, двері, парканні конструкції, зібрані в зоні бойових дій.

Проєкт Нікіти Кадана представлений у секції Focus, присвяченій молодим галереям і новим мистецьким голосам.

“Образ Сирени, істоти з грецької та римської міфології, з'являється на фресках, кам'яних скульптурах, а також на похоронних пам'ятниках. Він слугує постійним нагадуванням про втрату, оскільки українське узбережжя Чорного моря, де колись розташовувались давньогрецькі колонії (VII–V до н. е.), а також, південні українські міста, де багато музеїв раніше зберігали грецькі артефакти, зараз значною мірою окуповані Росією. Пограбування та знищення цих музеїв стали яскравим символом культурного стирання та привласнення”, — пояснюють у Voloshyn Gallery.

Frieze New York — це провідний міжнародний ярмарок сучасного мистецтва, який щороку проводиться в Нью-Йорку з 2012 року. Цьогоріч ярмарок проходить у просторі The Shed і триватиме до 11 травня.

Фото: Voloshyn Gallery

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Опубліковано: 07 травня 2025
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