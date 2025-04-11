Dakh Daughters випустили пісню на вірш загиблої письменниці Вікторії Амеліної

Гурт Dakh Daughters презентував нову пісню "Повернення", створену на вірш вбитої росіянами письменниці та громадської діячки Вікторії Амеліної "Історія для повернення".

Композиція увійде до нового альбому гурту під назвою Pandora’s box, реліз якого заплановано на 25 квітня.

У Dakh Daughters описують пісню як "тиху історію про втечу й памʼять", з ліричною мелодією, ніжними голосами й медитативним ритмом. Вона звучить як спогад і надія, як згадка про дім, що тепер поміщається в кишені.

Меседж вірша Вікторії настільки відгукнувся мисткиням, що демоверсія композиції була готова вже за день. Вони присвятили пісню молоді з прифронтового українського Нью-Йорка на Донеччині, викраденим дітям, тимчасово переміщеним особам і всім, хто залишився без дому.

"Ми щиро закохалися у вірш "Історія для повернення" Вікторії Амеліної та маємо за честь нести її неймовірно сильну поезію крізь роки. Дуже хотілося, щоби Вікторія почула цю пісню", – зазначили виконавиці.

Композиція “Повернення” на текст Вікторії Амеліної вже доступна для прослуховування на всіх музичних майданчиках.

Фото: Ukrainian Institute Music Catalogue