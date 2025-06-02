Гурт DakhaBrakha отримав найвищу культурну нагороду Франції

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр нагородив Орденом мистецтв і літератури учасників гурту DakhaBrakha – Марка Галаневича, Ніну Гаренецьку, Ірину Коваленко та Олену Цибульську. Нагородження відбулося під час концерту колективу в Києві.

Орден присуджено за їхній видатний внесок в українське мистецтво у світі, особливо у Франції, повідомили у посольстві.

Дипломат відзначив роль гурту в збереженні та поширенні української ідентичності, а також його конкретний вклад в український спротив: усі зібрані на концерті кошти передадуть на підтримку армії. Під час виступу, який розпочався хвилиною мовчання, музиканти виконали кілька композицій, присвячених військовим і привернули увагу до депортації українських дітей росією.

Орден мистецтв та літератури є найвищою французькою нагородою в галузі культури. У різний час його лауреатами були Девід Бові, Елізабет Тейлор, Ален Делон і Владислав Троїцький.

Фото: DakhaBrakha