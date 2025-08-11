Фільм ветеранки Аліси Коваленко переміг на кінофестивалі у Косові

Документальна стрічка "З любов’ю з фронту" (My dear Theo) української режисерки й ветеранки Аліси Коваленко здобула перемогу на кінофестивалі DokuFest у Косові в номінації Human Rights Dox.

Про це режисерка повідомила у фейсбуці.

Фільм був знятий під час служби Коваленко в штурмовому підрозділі Української добровольчої армії. Вона провела чотири місяці на Київському та Харківському напрямках, де документувала фронтове життя і писала листи для свого сина Тео — на випадок, якби їй не вдалося повернутися назад.

Попередні стрічки режисерки "Аліса в країні війни" (2015), "Домашні ігри" (2018) та "Ми не згаснемо" (2023) були представлені на понад ста кінофестивалях та отримали численні нагороди.

DokuFest — міжнародний фестиваль документального та короткометражного кіно, який проводиться у місті Призрен. Він є найбільшою кіноподією Косова і з 2022 року має статус фестивалю, що відбирає фільми для Європейської кіноакадемії.

Опубліковано: 11 серпня 2025
