Журнал Time вперше назвав "Дівчат року", відзначивши 10 юних лідерок

Американський журнал Time, відомий своїми щорічними списками найвидатніших людей, оголосив перший в історії перелік “Дівчат року”. Видання відзначило десятьох лідерок у віці від 12 до 17 років за їхні досягнення у сферах музики, науки та спорту.

Ось список відзначених:

Зое Клозюр (15 років, Франція) — переможниця дитячого Євробачення-2023 та наймолодша амбасадорка миру

Рутендо Шадая (17 років, Нова Зеландія) — адвокатка, що бореться за розширення прав для молодих письменників

Валері Чіу (15 років, Китай) — створює освітні наукові відео, що роблять складні теми доступними для мільйонів

Іванна Річардс (17 років, Мексика) — автогонщиця, яка змагається у чоловічому світі автоспорту, мріючи про “Формулу-1”

Клара Прокш (12 років, Німеччина) — винайшла новий метод для вимірювання мікропластику у воді, допомагаючи боротися з кліматичною кризою

Дефне Озджан (16 років, Туреччина) — дослідниця та авантюристка, яка документує свої подорожі, щоб надихати інших

Корнелія Вєчорек (17 років, Польща) — розробила спеціальний медичний бинт, що може попередити про інфекцію в рані

Ребекка Янг (13 років, Шотландія) — винахідниця рюкзака з сонячною батареєю для допомоги безхатькам

Наомі С. ДеБеррі (12 років, США) — активістка, яка ділиться своєю особистою історією для підвищення обізнаності про донорство органів

Коко Йосізава (15 років, Японія) — здобула золоту медаль у скейтбордингу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року

“Їхнє покоління розуміє, що зміни не вимагають чекати дорослого життя – вони починаються з усвідомлення проблем і відмови сприймати їх як постійні”, – каже старша редакторка Time Даяна Саркісова.

Ініціатива була створена у партнерстві з LEGO Group. Згідно з їхнім опитуванням, 72% батьків вважають, що дівчатам бракує видимих жіночих взірців для наслідування.