Журнал Time вперше назвав "Дівчат року", відзначивши 10 юних лідерок

230
Артем Черничко
share share

Американський журнал Time, відомий своїми щорічними списками найвидатніших людей, оголосив перший в історії перелік “Дівчат року”. Видання відзначило десятьох лідерок у віці від 12 до 17 років за їхні досягнення у сферах музики, науки та спорту.

Ось список відзначених:

  • Зое Клозюр (15 років, Франція) — переможниця дитячого Євробачення-2023 та наймолодша амбасадорка миру
  • Рутендо Шадая (17 років, Нова Зеландія) — адвокатка, що бореться за розширення прав для молодих письменників
  • Валері Чіу (15 років, Китай) — створює освітні наукові відео, що роблять складні теми доступними для мільйонів
  • Іванна Річардс (17 років, Мексика) — автогонщиця, яка змагається у чоловічому світі автоспорту, мріючи про “Формулу-1”
  • Клара Прокш (12 років, Німеччина) — винайшла новий метод для вимірювання мікропластику у воді, допомагаючи боротися з кліматичною кризою
  • Дефне Озджан (16 років, Туреччина) — дослідниця та авантюристка, яка документує свої подорожі, щоб надихати інших
  • Корнелія Вєчорек (17 років, Польща) — розробила спеціальний медичний бинт, що може попередити про інфекцію в рані
  • Ребекка Янг (13 років, Шотландія) — винахідниця рюкзака з сонячною батареєю для допомоги безхатькам
  • Наомі С. ДеБеррі (12 років, США) — активістка, яка ділиться своєю особистою історією для підвищення обізнаності про донорство органів
  • Коко Йосізава (15 років, Японія) — здобула золоту медаль у скейтбордингу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року

“Їхнє покоління розуміє, що зміни не вимагають чекати дорослого життя – вони починаються з усвідомлення проблем і відмови сприймати їх як постійні”, – каже старша редакторка Time Даяна Саркісова.

Ініціатива була створена у партнерстві з LEGO Group. Згідно з їхнім опитуванням, 72% батьків вважають, що дівчатам бракує видимих жіночих взірців для наслідування.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 серпня 2025
share share
Apple розробляє настільного робота-компаньйона із ШІ Apple розробляє настільного робота-компаньйона із ШІ Crocs випустив колекцію, присвячену Windows XP Crocs випустив колекцію, присвячену Windows XP Візіонер нереалізованого майбутнього: пам’яті Давида Чичкана Візіонер нереалізованого майбутнього: пам’яті Давида Чичкана Київський готель "Салют" визнали банкрутом: будівлю продадуть на аукціоні Київський готель "Салют" визнали банкрутом: будівлю продадуть на аукціоні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.