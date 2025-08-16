Із загиблим на фронті художником Давидом Чичканом попрощаються на Майдані

Ірина Маймур
Прощання з загиблим на фронті українським художником і військовослужбовцем Давидом Чичканом відбудеться 18 серпня в Києві.

Про це повідомила журналістка Катерина Сергацкова.

Прощання розпочнеться об 11:00 на Майдані Незалежності.

Давид Чичкан загинув 10 серпня на Запорізькому напрямку, отримавши важкі поранення під час відбиття штурму ворожої піхоти напередодні. Йому було 39 років.

Давид Чичкан був відомий своєю творчістю як соціальний та політичний критик. Він був анархо-синдикалістом, вважав мистецтво інструментом для змін і підтримки робітничого класу, називаючи себе "рисувальником".

Давид Чичкан народився у 1986 році в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової, онук художника-нонконформіста Аркадія Чичкана, правнук художника-соцреаліста Леоніда Чичкана. Художню практику розпочав на початку 2000-х, входив до складу творчого угрупування “А. Е.”. Попри відсутність вищої мистецької освіти, він послідовно розвивав унікальний стиль, використовуючи різні медіа — від графіки та плакатів до живопису та вуличного мистецтва. У 2018 році Давид проілюстрував "Адміністративний кодекс України" від видавництва "Основи", а восени 2023-го став співавтором стінопису з Нестором Махном у Запоріжжі.

Адміністративний кодекс України. Видавництво імені Соломії Павличко “Основи”

За словами побратимів, Чичкан був щирою людиною, яка "ніколи не ховалася за спинами інших", завжди ділився своїми глибокими думками про політику та соціальну справедливість.

У січні 2024 року Одеський національний художній музей скасував виставку Чичкана “Зі стрічками і прапорами”. Вона мала представити портрети військових у стилістиці політичного плаката. Противники виставки стверджували, що художник у своїх роботах прирівнював українських захисників до російських військових. Натомість сам Чичкан прагнув підкреслити відмінність армії вільних людей від окупантів.

На прохання редакції БЖ, критик і куратор сучасного мистецтва Костянтин Дорошенко розповів, як Чичкан повірив в анархістський міф.

Опубліковано: 16 серпня 2025
