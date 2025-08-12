Загибель Давида Чичкана: росіяни викрали картини прадіда митця з Херсонського музею

Артем Черничко
Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка розповів у соцмережах про вкрадені російськими окупантами картини Леоніда Чичкана — прадіда загиблого на фронті художника й військового Давида Чичкана.

Давид Чичкан походив із відомої мистецької родини. Його батько, Ілля Чичкан, є представником "Нової хвилі" в українському мистецтві. Дід, Аркадій Чичкан, був українським художником-нонконформістом, а прадід Леонід Чичкан — професором Київського художнього інституту, який оспівував романтичну красу Карпат.

Творчість Леоніда Чичкана була представлена в колекції Херсонського музею. У 2022 році, перед відступом з Херсона, російські окупанти викрали всі його роботи. Три з викрадених полотен митця — “Гладіолуси”, “Закарпатський мотив” і “Риби” — були ідентифіковані в окупованому Криму, в Центральному музеї Тавриди. Місцезнаходження інших його робіт наразі невідоме.

“Смерть Давида Чичкана та викрадення робіт його прадіда — це не дві окремі трагедії, а ланки одного ланцюга, — наголошують у музеї. — Це показує, як росія веде війну проти української ідентичності та культури, намагаючись стерти нашу пам'ять, вкрасти нашу історію і наше мистецтво, вбиваючи при цьому українських митців”.

Херсонський художній музей був розграбований російськими окупантами з 31 жовтня по 4 листопада 2022 року. З майже 14 тисяч творів мистецтва, які налічувала музейна колекція до повномасштабного вторгнення, викрадено більше 10 тисяч найцінніших експонатів.

Опубліковано: 12 серпня 2025
