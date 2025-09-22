Том Голланд отримав струс мозку на зйомках нового «Людини-павука»

899
Артем Черничко
share share

Актор Том Голланд отримав легкий струс мозку під час зйомок фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» на студії Leavesden Studios у Вотфорді 19 вересня. Про це пише Variety.

Інцидент стався під час виконання трюку, коли Голланд вдарився головою. 29-річного актора одразу ж доставили до лікарні. Ніхто інший не постраждав. Зйомки були призупинені після інциденту, і актор візьме перерву на кілька днів для відновлення.

Втім, уже наступного вечора Голланд з'явився на благодійній вечері разом зі своїм батьком Домініком та нареченою Зендеєю, але покинув захід раніше через погане самопочуття.

У серпні студія Sony Pictures опублікувала відео з першого дня зйомок: у ньому Том Голланд виконував трюки на танку посеред вулиці та спілкувався з фанами.

Прем'єра фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» запланована на липень 2026 року. Стрічка стане четвертою головною роллю Тома Голланда в образі Людини-павука. Крім нього, у картині також зіграють Зендея, Джейкоб Баталон, Марк Руффало, Джон Бернтал, Майкл Мендо та інші.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 вересня 2025
share share
«Велика смілива красива подорож» не така смілива, як здається «Велика смілива красива подорож» не така смілива, як здається Демна Гвасалія представив першу колекцію для Gucci Демна Гвасалія представив першу колекцію для Gucci Кияни просять продовжити «червону» гілку метро на три станції — петиція Кияни просять продовжити «червону» гілку метро на три станції — петиція Університет Теннессі запустить курс історії США на основі GTA Університет Теннессі запустить курс історії США на основі GTA
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.