Том Голланд отримав струс мозку на зйомках нового «Людини-павука»

Актор Том Голланд отримав легкий струс мозку під час зйомок фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» на студії Leavesden Studios у Вотфорді 19 вересня. Про це пише Variety.

Інцидент стався під час виконання трюку, коли Голланд вдарився головою. 29-річного актора одразу ж доставили до лікарні. Ніхто інший не постраждав. Зйомки були призупинені після інциденту, і актор візьме перерву на кілька днів для відновлення.

Втім, уже наступного вечора Голланд з'явився на благодійній вечері разом зі своїм батьком Домініком та нареченою Зендеєю, але покинув захід раніше через погане самопочуття.

У серпні студія Sony Pictures опублікувала відео з першого дня зйомок: у ньому Том Голланд виконував трюки на танку посеред вулиці та спілкувався з фанами.

Прем'єра фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» запланована на липень 2026 року. Стрічка стане четвертою головною роллю Тома Голланда в образі Людини-павука. Крім нього, у картині також зіграють Зендея, Джейкоб Баталон, Марк Руффало, Джон Бернтал, Майкл Мендо та інші.