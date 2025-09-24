Помер Міша Педан — представник Харківської школи фотографії

На 68-му році життя помер Міша Педан — український фотограф, викладач, куратор і один із представників Харківської школи фотографії. Про його смерть повідомив художник і дослідник фотографії Ярослав Солоп.

«Сьогодні дізнався дуже сумну новину — не стало Міші Педана, мого наставника, соратника та близького друга. Це величезна втрата для фотографії і особисто для мене», — написав Солоп.

Міша Педан. Фото: facebook.com/misha.pedan

Педан народився в Харкові у 1957 році, а творчу діяльність розпочав на старті 1980-х. Його фотографії документували непримітні, але значущі епізоди пізньорадянського повсякдення, відходячи від офіційної естетики того часу. За спогадами самого митця, його навіть виключили з Ленінградського інституту культури за слайд-фільм, що не відповідав ідеологічним нормам.

Міша Педан, з серії «Кінець прекрасної епохи»

Міша Педан, з серії «Кінець прекрасної епохи»

У 1984 році Міша Педан став одним з учасників групи «Контакти», яка згодом була перейменована на «Госпром». Його фотосерії періоду Перебудови, такі як «М» (знята у 1985-1986 роках, видана книгою у 2015-му) та «Кінець прекрасної епохи» (знята у 1986–1987 роках, видана у 2013-му), стали знаковими.

Міша Педан, з серії «М»

Міша Педан, з серії «М»

У 1990 році Педан переїхав до Стокгольма, де продовжив викладати фотографію та популяризувати українське мистецтво. У 2011 році він заснував об'єднання «Українська фотографічна альтернатива».

Міша Педан був учасником і куратором численних виставок в Україні та за кордоном. Його фотографії зберігаються у приватних і музейних колекціях.

Усі фото, якщо не вказано інше: pedan.info