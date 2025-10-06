Український фотожурналіст втратив ногу від удару дрона — колеги збирають на реабілітацію

Артем Черничко
Українському фотожурналісту Георгію Іванченку, який 3 жовтня зазнав важкого поранення від удару російського FPV-дрона на Донбасі, ампутували ногу. Про це повідомила його колега, фотографка Ольга Ковальова.

«Під час роботи на передовій Джордж отримав тяжке поранення, втратив багато крові, лікарі були змушені ампутувати ногу. Попереду — серія операцій, тривала реабілітація та протезування», — написала Ковальова.

Вона також відкрила спеціальну банку для збору коштів на ці потреби.

Георгій Іванченко працює фоторепортером-фрілансером із лютого 2022 року. Він співпрацює з виданнями The Kyiv Independent, а також із Associated Press та European Pressphoto Agency (EPA).

У грудні 2022 — січні 2023 року Іванченко документував життя мешканців Бахмута. У квітні 2023-го, під час роботи над матеріалом у Часовому Ярі, його автомобіль вже потрапляв під російський обстріл.

Нагадаємо, під час цієї ж атаки загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан.

Опубліковано: 06 жовтня 2025
