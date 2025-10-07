Лауреата Нобелівської премії не можуть знайти, бо він у поході без зв'язку

Артем Черничко
Нобелівський комітет не може зв’язатися з одним із цьогорічних лауреатів премії з медицини, оскільки вчений перебуває у поході, насолоджуючись життям поза зоною досяжності. Про це пише The Guardian.

Американський вчений Фред Ремсделл став одним із трьох переможців премії 2025 року в галузі фізіології та медицини, але досі, ймовірно, про це не знає. Його друг і співзасновник лабораторії Джеффрі Блюстоун повідомив, що дослідник, швидше за все, подорожує з рюкзаком у віддаленій місцевості штату Айдахо, де немає зв'язку.

«Я сам намагався до нього додзвонитися. Думаю, він у поході у дикій природі в Айдахо», — сказав Блюстоун у коментарі журналістам.

Ремсделл розділив нагороду з Мері Бранков та Шімоном Сакагучі за відкриття, пов’язані з функціонуванням імунної системи. Трійця вчених здобула премію за дослідження, що ідентифікували «охоронців» імунної системи, так звані регуляторні Т-клітини. Це відкриття започаткувало нову галузь досліджень і розробку потенційних методів лікування, що зараз проходять клінічні випробування.

Аналогічні труднощі у Нобелівського комітету виникали й раніше. У 2020 році лауреат премії з економіки Боб Вілсон у Стенфорді вночі просто вимкнув телефон, коли йому подзвонили з Нобелівського комітету. Зв'язатися з ним вдалося лише через його дружину.

Опубліковано: 07 жовтня 2025
