США випустять пам'ятну монету зі Стівом Джобсом

Монетний двір США у 2026 році випустить пам'ятну монету номіналом $1 із зображенням співзасновника компанії Apple Стіва Джобса. Ця монета вийде в межах програми American Innovation, яка відзначає технологічні прориви й інноваторів кожного штату, пише Variety.

Дизайн монети є даниною філософії співзасновника Apple. На ній зображено молодого Стіва Джобса, який сидить, схрестивши ноги, на тлі покритих дубами пагорбів Північної Каліфорнії.

Така поза символізує, як природне середовище надихнуло його на перетворення складних технологій на щось інтуїтивно зрозуміле та органічне, пояснив Монетний двір. Зверху вигравіювано відому цитату бізнесмена: «Make Something Wonderful» («Створіть щось дивовижне»).

Пам'ятна монета з Джобсом вийде одночасно з іншими інноваційними монетами, які вшановують такі прориви, як суперкомп’ютер Cray-1 та розробка технології мобільного охолодження. Монети випускаються обмеженим тиражем і не призначені для загального обігу. Вони будуть доступні для придбання на сайті Монетного двору США за ціною $13.25 за штуку. На аверсі монет зображено Статую Свободи з написом «In God We Trust».

Стів Джобс помер від раку підшлункової залози у 2011 році у віці 56 років. Випуск монети вшановує його вплив на технології та культуру. Підприємець не лише запустив революційні персональні комп'ютери (Apple II та Macintosh), але й керував випуском продуктів, що змінили індустрії музики та комунікацій — iPod, iPhone та iPad.

Зображення: U.S. Mint