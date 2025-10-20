Кейт Бланшетт стала амбасадоркою найбільшого в світі банку насіння

Автралійська акторка Кейт Бланшетт стала амбасадоркою Банку насіння тисячоліття (MSB), що розташований у ботанічному саду Вейкхерст у британському графстві Сассекс. Зірка, яка мешкає поблизу, долучилася до проєкту на честь його 25-ї річниці, пише BBC.

Банк насіння тисячоліття є домом для понад 2,5 мільярда насінин, зібраних із 40 тисяч видів диких рослин по всьому світу. Насіння, яке зберігають у морозильних камерах при температурі −20°C, слугує «страховкою» для світової флори.

«Я була вражена роботою, яка тут відбувається, — каже акторка. — І тоді подумала, що зроблю все можливе, щоб бути до неї причетною».

Проєкт MSB був відкритий у 2000 році принцом Чарльзом, який нині є королем Чарльзом III. Спочатку його місією було лише резервне зберігання рослин на випадок катастроф.

Однак сьогодні колекція активно використовується для відновлення середовищ по всьому світу. Щоб відсвяткувати 25-ту річницю створення Банку насіння тисячоліття, король записав спеціальний епізод подкасту з Кейт Бланшетт.

Ця робота охоплює різноманітні проєкти — від відновлення тропічних лісів до степів. Наприклад, насіння з банку використовують для відновлення рідкісних крейдяних лугів у Сассексі. Бланшетт також відзначила важливість сховища для Австралії, чиї майже 9 тисяч видів рослин зберігаються тут на тлі руйнівних лісових пожеж.