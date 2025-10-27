Помер Бйорн Андресен — шведський актор, відомий як «найкрасивіший хлопчик у світі»

На 70-му році життя помер шведський актор Бйорн Андресен, який отримав світову славу завдяки зйомкам у фільмі «Смерть у Венеції» (1971). Про це повідомили режисери Крістіан Петрі та Крістіна Ліндстрем, автори документального фільму про актора «Найкрасивіший хлопчик у світі», передає The Guardian.

Бйорн Андресен у 2021 році. Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency via AFP

Андресену було лише 15, коли італійський режисер Лукіно Вісконті обрав його на роль Тадзіо — надзвичайно вродливого юнака, яким одержимий головний герой, старий композитор (Дірк Богард), у екранізації повісті Томаса Манна.

Саме Вісконті назвав Андресена у пресі «найкрасивішим хлопчиком у світі», і цей титул закріпився за ним на все життя. Актор пізніше відкрито говорив про те, як цей досвід негативно вплинув на його долю. «Я почувався екзотичною твариною у клітці», — згадував він.

Актор звинувачував Вісконті в тому, що той не дбав про його почуття. Андресену було лише 16, коли режисер взяв його з собою до гей-клубу, що викликало у підлітка «сильний дискомфорт».

Після тріумфу «Смерті у Венеції» Андресен вирушив до Японії, де швидко став попзіркою та моделлю, завоювавши величезну жіночу аудиторію. Він навіть порівнював тодішню істерію навколо себе з популярністю «Бітлз» у США.

Андресен знявся у понад 30 фільмах і серіалах, переважно у Швеції. Також він був талановитим піаністом. У 2019 році він отримав невелику роль у відомому горорі «Сонцестояння» (Midsommar), зігравши літнього чоловіка, чиє обличчя розбивають киянкою під час язичницької церемонії жертвоприношення. Актор був у захваті від цієї ролі, зауваживши: «Бути вбитим у фільмі жахів — мрія кожного хлопця».