Фани KISS просять NASA посмертно присвоїти Ейсу Фрейлі звання почесного астронавта

Прихильники рок-гурту KISS зареєстрували петицію з проханням до NASA посмертно надати Ейсу Фрейлі , гітаристу й співзасновнику колективу, звання почесного астронавта.

Про це пише NME.

Джин Сіммонс (ліворуч) та Ейс Фрейлі (праворуч) виступають перед початком Суперкубка XXXIII на стадіоні Pro Player у Маямі. Фото: JEFF HAYNES / AFP

Музикант, відомий під сценічним ім’ям Spaceman, помер 16 жовтня на 75-му році життя після нещодавнього падіння у своєму будинку в Нью-Джерсі. Родина Фрейлі повідомила, що в останні хвилини життя він був поруч із найближчими людьми, які супроводжували його «любов’ю і молитвами». Точну причину смерті поки не оприлюднили — триває слідство за участі судмедексперта.

Ініціаторка петиції на платформі Change.org аргументує, що Фрейлі все життя «грав» космічного персонажа, але так і не став ним насправді. На її думку, це звання стало б символічним виконанням останньої мрії музиканта.

«На честь його пам’яті, усіх життів, на які він вплинув безпосередньо чи опосередковано, і його єдиного нездійсненного бажання, NASA має відзначити Ейса Фрейлі як почесного астронавта в чині "капітан", адже небесна постать такого масштабу заслуговує на особливе прощання», — йдеться в тексті петиції.

У NASA поки що не прокоментували звернення.

Ейс Фрейлі приєднався до KISS у грудні 1972 року. Його гітарні партії та сценічна харизма допомогли сформувати фірмовий стиль гурту, а виступи з піротехнікою, макіяжем і епатажними шоу зробили KISS одним з найуспішніших рок-гуртів світу.

У 1982 році Фрейлі залишив колектив і розпочав сольну кар’єру, але повернувся у 1996-му для світового турне. Остаточно він пішов із гурту у 2002 році, зосередившись на сольних проєктах, зокрема Frehley’s Comet.

У 1999-му гурт номінували на премію «Ґреммі» за альбом Psycho Circus. У 2014 році оригінальний склад колективу внесли до Зали слави рок-н-ролу.

У серпні 2025 року музиканта разом з іншими учасниками KISS відзначили премією Центру Кеннеді за видатний внесок у мистецтво. Церемонія вручення нагороди мала відбутися в грудні цього року.

Фото: JEFF HAYNES / AFP