Київські фотографки зняли рекламну кампанію для іспанського бренду Loewe

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Ірина Маймур
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Сестри-фотографки з Києва Женя і Таня Постернак зняли рекламну кампанію весняно-літньої колекції взуття Loewe.

Мисткині створили світлини із гіперболізованими червоними туфлями, зробленими з лакованої гуми, а також мюлями й босоніжками з антуріумом. Саме ця квітка є акцентною в колекції Loewe.

Женя і Таня Постернак — фотографки з Києва, які з 2019 року вони живуть та працюють у Нью-Йорку. Сестри вже відзначилися зйомками для американського Vogue та The New York Times, створили обкладинку Allure з тенісисткою Сереною Вільямс, співпрацювали із Jacquemus, Off-White, Calvin Klein та Helmut Lang.

Loewe — іспанський модний бренд класу люкс, заснований у 1846 році. Його особливістю є вироби зі шкіри. Наразі креативним директором бренду є Джонатан Андерсон. Саме з його легкої руки одяг та аксесуари Loewe перетворюються на витвори мистецтва.

Раніше ми писали, що Таня і Женя Постернак зняли обкладинку для жовтневого випуску Vogue Italia з моделлю Маріакарлою Босконо.

Фото: Джонатан Андерсон

Опубліковано: 06 квітня 2023
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