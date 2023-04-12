У Львові запрацював реабілітаційний корпус Unbroken з роботизованим обладнанням і басейном: фото

У Львові запрацював новий реабілітаційний корпус Unbroken Ukraine на Івана Миколайчука, 9.



“Це 7 поверхів найсучаснішого обладнання для якісної допомоги пораненим: роботизована система ходьби, екзоскелети, роборукавички. Завдяки спеціальним сталевим підіймачам прикуті до ліжка пацієнти зможуть переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати”, – розповідає міський голова Львова Андрій Садовий.

Щороку фахівці центру лікуватимуть понад десять тисяч людей. Серед напрямків – хірургія, зокрема реконструктивна, а також ортопедія і роботичне протезування. У Центрі не лише встановлюватимуть протези постраждалим від війни українцям, а й виготовлятимуть.

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Також у лікарні облаштували “квартиру” та “магазин”, щоб пацієнти в реальних умовах адаптувались до побутового життя.

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Фото: Андрій Садовий