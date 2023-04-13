На Контрактовій площі встановлять артоб’єкт у вигляді кубу з лабіринтом: що це за акція

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Марія Іващук
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На Контрактовій площі 19 квітня відбудеться відкриття артоб'єкта — дзеркального кубу з лабіринтом, що має нагадати про важливість боротьби із корупцією в українському суспільстві.

Про це повідомляє організатор акції Глобальний договір ООН в Україні, пише “Твоє Місто”.

Mетою встановлення інсталяції є привернення уваги до особистої відповідальності за викорінення корупції. Куб має дзеркальну поверхню,щоб люди бачили своє відображення.

«Це символізує особисту відповідальність кожного з нас за існування явища корупції в українському суспільстві. Кожен найменший хабар створює передумови для толерування корупційних проявів на вищих рівнях. Тому подолання корупції починається з особистого неприйняття її в приватному житті», – розповідають в організації.

Лабіринт всередині створює перешкоду для проходження через куб. Так організатори хочуть нагадати, що викорінення корупції із суспільної культури — це непросте завдання з доланням численних перешкод. Щоб це здійснити потрібні спільні дії на раівні державного сектору, громадських організацій та бізнесів, що мають працювати за принципами доброчесної взаємодії.

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Опубліковано: 13 квітня 2023
Контрактова площа
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