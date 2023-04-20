Більше соусу та м’якші булочки: McDonald's оновить рецептуру бургерів

Компанія McDonald's планує модернізувати рецептуру своїх фірмових бургерів. Тепер вони будуть ще більш ароматними і смачними.

Про це розповів шеф-кухар Чад Шафер, старший директор кулінарних інновацій McDonald's США, пише CNN .

Після оновлення рецептури булочки будуть м'якшими, сир більш пухким, цибулю додаватимуть в котлети прямо на грилі, а соусу “Біг Мак” буде більше. Зміни торкнуться Гамбургерів, Чізбургерів, Дабл Чізбургерів, Біг Маків та McDouble, який не представлений в меню в Україні.

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