Дивіться концепцію готелю «Карпати» від архітекторів Makhno Studio: візуалізації

Студія українського дизайну, архітектури й кераміки Makhno Studio презентувала проєкт готелю «Карпати» з «мінімальним втручанням у природний ландшафт».

З його допомогою архітектори хотіли показати, як можна інтегрувати «сучасний український стиль» у Карпатах, пише The Village Україна.

«В основі будівлі лежить кам’яний сад, який ніби витримав випробування часом від самого народження Карпатських гір. Його дизайн є відображенням величних вершин, що тягнуться до сонця», — розповідають фахівці студії.

У центральній частині внутрішнього двору готелю планують розташувати підвісний басейн, оточений бордюром із каменів.

За проєктом, будівля в монохромних тонах. Дизайнерські форми архітектори запозичили зі світу природи. Кожна кімната облаштована панорамними вікнами.

Makhno Studio пропонує прикрасити стіни фоє 3D-декором із використанням фірмової об’ємної плитки, яка розробляє студія.

Як зазначають архітектори, готель має стати ніби органічним продовженням ландшафту та втілювати «сучасну українську архітектуру — поєднання минулого й майбутнього».

Раніше ми писали, що Makhno Studio представили концепт енергонезалежного візит-центру Vitryak з музеєм та кафе.

Фото: The Village Україна