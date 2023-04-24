У Вінниці відкрили вертикальну сіті-ферму: там вирощують салат без землі й лопат

Друзі-однодумці відкрили в центрі Вінниці сучасну вертикальну сіті-ферму. Там на 60 квадратних метрах вони вирощують 5 видів салатів.

Про це повідомляє Вінниця.info.

Аби вирощувати салат, вінничанам не потрібні ані земля, ані сапи, ані лопати.

«Усе на гідропоніці. Треба лише вода, світло, тепло і спеціальні добрива. Замість землі ми використовуємо субстрат, у якому кріпиться коріння рослини», — зазначає засновник ферми Микола Кислейко.

Усередині ферми унікальний мікроклімат. Продукція, яка тут росте, екологічно чиста, адже її нічим не обробляють. За тиждень у сіті-фермі вирощують біля 150 кілограмів салату.

Салат вінничани продають пучками. Вартість одного — приблизно 50 гривень.

«Собівартість висока, але це екологічно чиста продукція», — додає Микола Кислейко.

На створення сіті-ферма пішло немало коштів, кажуть бізнесмени. Адже необхідно знайти приміщення, купити дороге обладнання, лампи, систему автоматизації і систему очищення води. За підрахунками підприємців, їхні вкладення повернуться за три роки.

«По-перше це економія споживання ресурсів води та землі. Зараз в Україні дуже багато полів заміновано, тож вони не придатні для вирощування салатів та городини. Такі маленькі ферми вигідніші, аніж теплиці. На невеличкій території можна виростити велику кількість врожаю. Попит на споживання їжі не зменшився, тож за вертикальною гідропонікою — майбутнє», — розповідають підприємці.

У майбутньому вінничани планують вирощувати на гідропоніці огірки, помідори й навіть кавуни.

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Фото: Вінниця.info