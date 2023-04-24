На Володимирській відкрився ресторан-кондитерська “Крендель”

У Києві на вулиці Володимирській відкрився харківський ресторан-кондитерська “ Крендель ”.

У закладі є великий вибір сніданків, закусок, салатів, супів, основних страв, гарнірів, десертів та напоїв, як алкогольних, так і безалкогольних.

Ціни: бенедикт з лососем - 240 гривень, сирники з маскарпоне та сезонними ягодами - 200 гривень, тар-тар з телятини - 245 гривень, попкорн з морепродуктами - 245 гривень, цезар з курячим стегном - 210 гривень, крем-суп з батата - 185 гривень, фермерська вирізка - 295 гривень, наполеон - 50 гривень, чізкейк фісташка - 150 гривень, еклер манго-маракуйя - 90 гривень.

Адреса: вул. Володимирська, 29.

Графік роботи: 08:00-22:00.