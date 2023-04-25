Ініціатива Look 4 Paws запустила сайт, на якому можна обрати улюбленця з притулку

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Валерія Гуржий
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Благодійна ініціатива Look 4 Paws запустила новий сайт, за допомогою якого можна подарувати дім кішці чи собаці, які живуть у притулках.

Ініціатива допомагає знаходити дім тварин, що мешкають у притулках. Чимало з них ті, кого покинули господарі після початку широкомасштабної війни, та ті, кого евакуювали з зони бойових дій.

Сам сайт складається з трьох блоків, серед них блок під назвою “Альбом”. Там є багато фотографій тварин, які шукають дім. Також на сайті є фільтри, за допомогою яких можна знайти улюбленця за містом, розміром, коліром, породою та статтю.

Раніше ми писали, що ГО “Зоопатруль” 3 березня відкриває в Ірпені притулок для тварин європейського зразка.

Фото: Look 4 Paws

Опубліковано: 25 квітня 2023
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