«Фалафель у Хасана» відкриють на новій локації: де тепер працюватиме стритфуд

Легендарний стритфуд «Фалафель у Хасана» відновлює роботу у фудзоні «Вхід 6» на Арт-заводі «Платформа». Дата відкриття наразі невідома.

Це підтвердили The Village Україна.

Нагадаємо, що «Фалафель у Хасана» біля метро «Лісова» без попередження демонтували 22 квітня. Власник гастролокації готував і продавав фалафель у батоні впродовж 15 років.

«Вхід 6» — сезонна гастролокація, де поєднують кілька кухонь світу. Вона розташована між Арт-заводом «Платформа» і ТЦ «Даринок». Серед резидентів фудзони — Asian Bowl, PITA KYIV та The Wall Street Burger.

Раніше ми писали, що на Саксаганського відкрили коктейль-бар Twisted із живою музикою.

Фото: «Фалафель у Хасана»