На Саксаганського відкрили коктейль-бар Twisted із живою музикою

У Києві на вулиці Саксаганського розпочав роботу коктейль-бар Twisted.
Про це пише The Village Україна.
Заклад розділили на декілька зон. За словами власників, у барі проводитимуть акустичні та камерні концерти. Також гратиме діджей.
У барній карті закладу є спеціальні пропозиції. Зокрема — коктейлі “Побачення в “Жовтні” й PR Punch. Коктейлі тут вартують від 180 гривень.
Серед алкогольних напоїв також пропонують віскі, ром, текілу, горілку, джин, вермут, лікер, пиво, вино. Є безалкогольні напої, кавова карта та кальяни.
Меню Twisted з’явиться в травні. У ньому будуть закуски, сендвічі та хот-доги.
Ціни: коктейль “Побачення в “Жовтні” — 240 грн, коктейль PR Punch — 240 грн, еспресо — 45 грн, флет-вайт — 75 грн, коктейль Негроні — 180 грн
Адреса: вулиця Саксаганського, 55
Режим роботи: 11:00–23:00
Раніше ми писали, що на Ярославовому Валу відкрився третій суші-кіоск Shibuya від засновників “Пиріжкова Тітка Клара”.
Фото: Twisted