На Саксаганського відкрили коктейль-бар Twisted із живою музикою

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Ірина Маймур
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У Києві на вулиці Саксаганського розпочав роботу коктейль-бар Twisted.

Про це пише The Village Україна.

Заклад розділили на декілька зон. За словами власників, у барі проводитимуть акустичні та камерні концерти. Також гратиме діджей.

У барній карті закладу є спеціальні пропозиції. Зокрема — коктейлі “Побачення в “Жовтні” й PR Punch. Коктейлі тут вартують від 180 гривень.

Серед алкогольних напоїв також пропонують віскі, ром, текілу, горілку, джин, вермут, лікер, пиво, вино. Є безалкогольні напої, кавова карта та кальяни.

Меню Twisted з’явиться в травні. У ньому будуть закуски, сендвічі та хот-доги.

Ціни: коктейль “Побачення в “Жовтні” — 240 грн, коктейль PR Punch — 240 грн, еспресо — 45 грн, флет-вайт — 75 грн, коктейль Негроні — 180 грн

Адреса: вулиця Саксаганського, 55

Режим роботи: 11:00–23:00

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Раніше ми писали, що на Ярославовому Валу відкрився третій суші-кіоск Shibuya від засновників “Пиріжкова Тітка Клара”.

Фото: Twisted

Опубліковано: 26 квітня 2023
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