«Ресторація української Незламності»: На Бессарабці відкривається заклад «Котлета по-київськи»

29 квітня на Бессарабці почне роботу заклад «Котлета по-київськи». Команда називає це місце «Ресторацією української Незламності», що поєднує три концептуальні складові: urban-art, urban-food, urban-voice.

Зокрема, в просторі закладу можна буде побачити “ Ікони Революції ” – знамениту трилогію, створену стріт-арт художником #Sociopath. Також до робіт розробили спеціальні відеоінсталяції.

Серед інших символів незламності – Бородянський півник та унікальний фрагмент Ізюмського мосту.



В закладі можна буде придбати тематичну сувенірну продукцію. Прибуток від продажу мерчу направлять на підтримку 49-го окремого стрілецького батальйону “Карпатська Січ”.

В основі меню – котлета по-київськи в різних варіаціях. Крім того, можна обрати комбо-меню з котлетою, наливкою та картопляниками.

«Наша гастро-місія – зробити котлету по-київськи смачним і популярним убран-фудом Києва», - розповідають у команді.

Гості також можуть забронювати “підвішену котлету” або фірмові комбо для ЗСУ. В закладі говорять, що це – перший крок до подальшої адресної допомоги й іншим підрозділам та структурам ЗСУ.

Заклад співпрацює з українськими крафтовими виробниками пива, наливок та лимонадів.





Крім того, в ресторації планують насичену арт-програму: «Котлету по-київськи» позиціонують як івент-майданчик для музикантів, стендаперів, військових, письменників, громадських діячів, об'єднаних спільними цінностями.

Під час офіційної презентації закладу 29 квітня о 18.00 проведуть аукціон, отримані кошти будуть передані на потреби батальйону “Карпатська Січ”.