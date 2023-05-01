У ТРЦ Retroville відкрився грузинський ресторан Miminoshi: у меню – 7 видів хінкалі

У ТРЦ Retroville в тестовому режимі розпочав роботу грузинський ресторан Miminoshi. Перший заклад мережі з 2019 року працює на Печерську.

В меню – 7 видів хінкалі, понад 15 видів хачапурі та інші страви.

Офіційне відкриття заплановане на 5 травня о 17.00. В програмі – жива музика та розіграш подарунків для гостей. Нещодавно Miminoshi запустили власну доставку, також доставляють страви через популярні сервіси-агрегатори.

Є спеціальне меню для дітей.

Крім того, Miminoshi продають власну консервацію (слива з горіхом, зелені томати тощо), а також заморожені напівфабрикати (сирники, сирні паличка, долма).