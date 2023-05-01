У ТРЦ Retroville відкрився грузинський ресторан Miminoshi: у меню – 7 видів хінкалі

У ТРЦ Retroville в тестовому режимі розпочав роботу грузинський ресторан Miminoshi. Перший заклад мережі з 2019 року працює на Печерську.
В меню – 7 видів хінкалі, понад 15 видів хачапурі та інші страви.
Офіційне відкриття заплановане на 5 травня о 17.00. В програмі – жива музика та розіграш подарунків для гостей. Нещодавно Miminoshi запустили власну доставку, також доставляють страви через популярні сервіси-агрегатори.
Є спеціальне меню для дітей.
Крім того, Miminoshi продають власну консервацію (слива з горіхом, зелені томати тощо), а також заморожені напівфабрикати (сирники, сирні паличка, долма).
Адреса: ТРЦ Retroville, Правди, 47
Режим роботи: будні 10:00 – 22:00, вихідні 11:00 – 22:00
Ціни: хінкалі з бараниною – 120 гривень (4 штуки на порцію), хачапурі «Міміноші» з трьома видами сиру – 180 гривень, міні-хачапурі «Аджарський» - 115 гривень, хрусткий хачапурі на шампурі – 100 гривень, пхалі – 140 гривень.
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