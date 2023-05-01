У Відні відкрилася перша українська кулінарія Oma Gourmet

У Відні відкрилася перша українська кулінарія. Заклад працює на території Naschmarkt, великого продуктового ринку, який функціонує у місті вже декілька століть, і зараз об’єднує безліч магазинів та ресторанів.

Девіз бренду: “Смачно, як вдома”. В Oma Gourmet можна купити з собою або з’їсти на місці популярні українські страви: котлети, сирники, пиріжки, вафельні трубочки, а також салати по типу «Оселедця під шубою».

Також тут пропонують сири власного виробництва з органічного молока.

Oma Gourmet належить Batoni Group, компанії, яка до того відкрила грузинські ресторани у Відні та у Братиславі.