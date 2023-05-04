«Укрзалізниця» й Saint Javelin випустили благодійну колекцію мерчу: фото

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Марія Іващук
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«Укрзалізниця» й Saint Javelin випустили благодійну колекцію мерчу Saint Zaliznytsia, повідомляє заступник директора з комунікацій Пасажирської компанії «Укрзалізниця» Олександр Шевченко.

Лонгсліви, нашивки, піни та стікери з колекції наразі можна придбати у “Залізній Крамниці” на центральному київському вокзалі.

“За пару тижнів вони будуть доступні по всьому світу на сайті Saint Javelin. І це вже трошки більше, ніж про стильний і наповнений символізмом мерч”, – пояснює комунікаційник перевізника.

Усі кошти з продажу мерчу передадуть у фонд «Залізна родина», який допомагає родинам залізничників, які постраждали від російської агресії.

Опубліковано: 04 травня 2023
Укрзалізниця
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