У Ліверпулі українці відкрили мурал з доповненою реальністю та музикою Tvorchi

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Марія Іващук
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У Ліверпулі відкрили мурал Sound of Freedom з доповненою реальністю на підтримку «Євробачення–2023», повідомляє Мінкульт.

Його створили українська художниця Ptashka Somari та британський художник Ніл Кітінг.

Мурал містить елементи доповненої реальності, чим займалась команда Port. agency під кураторством Каті Тейлор. За допомогою застосунку відвідувачі можуть побачити рухомі об’єкти на стіні під музику гурту Tvorchi.

Sound of Freedom є продовженням проєкту The Wall — 5-ти муралів у Відні, Берліні, Марселі, Брюсселі та Найробі, створених агенцією Port. у співпраці з Українським інститутом.

Це вже другий мурал, який містить елементи доповненої реальності. Перший має назву Flower of Democracy та розташований у Берліні.

Раніше ми писали про те, що у Брюсселі відкрили мурал українок Sestry Feldman, присвячений річниці початку повномасштабного російського вторгнення. Він є частиною проєкту The Wall.

Фото: Катя Тейлор

Опубліковано: 04 травня 2023
Мурал
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